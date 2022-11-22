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أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 22 نوفمبر 2022 - 10:41 صباحًا

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 22 نوفمبر 2022 - 10:41 صباحًا
صورة سارة السيد

سارة السيد

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