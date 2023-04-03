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أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل 2023 - 8:22 مساءً

المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم , رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

 

وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل 2023 - 8:22 مساءً
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Waleed

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