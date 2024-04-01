أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم , رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ناقلاً سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

منوهاً سموه بالجهود والامكانيات التى وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك التي سهلت أدائهم لمناسكهم بطمأنينة ويسـر ،وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

كما تناول سموه خلال حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .