أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية للمهندسين بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة المهندس حسام بن حمود الجهني وأعضاء اللجنة التنسيقية ،الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة في دورته الجديدة.

ورحب الأمير فهد بن سلطان بأعضاء اللجنة التنسيقية مقدما لهم التهنئة ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في دورته الجديدة ، مثنيًا سموه على جهود الأعضاء في دورته السابقة ، مشيرا سموه إلى ما تشهده المنطقة من نقلة حضارية كبيرة من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030 ( نيوم والبحر الأحمر وأمالا ) والتي يشرف عليها شخصياً سمو ولي العهد -حفظه الله – وما ستوفره تلك المشروعات من فرص وظيفية وتدريبية معرباً سموه عن فخره واعتزازه برؤية ومشاهدة الشباب والشابات السعوديين وهم يعملون في نهضة وتطوير بلادهم . مؤكداً سموه إلى أهمية الدور الفاعل للجنة في تطوير المهندس والمهندسة السعودية والارتقاء بجودة الخدمات الهندسية المقدمة، وإسهامهم في مسيرة التنمية والازدهار، في ظل الدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في نهضة هذا الوطن الغالي في شتى المجالات.

مؤكداً دعم جميع أعمال اللجنة من قبل إمارة المنطقة، ومن سموه شخصياً وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

من جهته أعرب المهندس الجهني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون محل اهتمام اللجنة لخدمة القطاع الهندسي في المنطقة.