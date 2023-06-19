أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري للجمعية الصيدلية السعودية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مورق بن راشد العتيبي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي لأعمال الجمعية وما تضمنه من إنجازات خلال الفترة الماضية, مشيدًا بالدور المهم الذي تسهم به الجمعية الصيدلية السعودية في تحسين أداء القطاع الصحي من خلال تطوير كفاءة الصيادلة الممارسين علميًّا ومهنيًّا.

وأكد ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل تلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , معربًا عن فخره واعتزازه بما شاهده من شباب وفتيات كلية الصيدلة بجامعة تبوك مؤخرًا خلال افتتاحه مبنى الكلية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي يشرف عليها سمو ولي العهد -حفظه الله- , متمنيًا التوفيق للجميع.