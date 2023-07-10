أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “لأجلهم” لخدمة ذوي الإعاقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر رئيس جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستمع سموه إلى شرح عن برامج الجمعية وأعمالها وأبرز إنجازاتها, مثمنًا دورها في تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ليخدموا أنفسهم ومجتمعهم ولتعزيز جودة حياتهم.

ونوه بالدعم غير المحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من القيادة الحكيمة، مؤكدًا دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة، والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم من جانبها.

وثمّنت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن اهتمام ودعم سمو أمير منطقة تبوك لبرامج الجمعية كافة, مشيرة إلى أن رؤية الجمعية تسعى لأن تكون نبراسًا مضيئًا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم أفرادًا فاعلين في المجتمع ودعم قضاياهم وأسرهم والجهات ذات الصلة.