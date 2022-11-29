أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية بالمنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك عماد بن سداد الفاخري وأعضاء المجلس الجديد ورحب سموه بأعضاء المجلس مقدما لهم التهنئة متمنياً سموه للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة . مؤكداً سمو أمير المنطقة على دور المجلس للقيام بواجباته ومسئولياته بالمنطقة والنهوض بأعماله وبرامجه ونشاطاته الحالية والمستقبلية موضحاً سموه أهمية نقل ما بالمنطقة من فرص استثمارية كبيرة في المجالات المختلفة الى المستثمرين ورجال الأعمال والتعريف بها .مشيرا سموه إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ( نيوم والبحر الأحمر وأمالا و الديسة وتروجينا ) والتي سوف تعود بالنفع للوطن والمواطن مؤكدا سموه على دعم جميع أعمال الغرفة من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم .

من جهته اعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عماد الفاخري باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال مؤكداً بان توجيهات سموه ستكون هي نقطة انطلاقة المجلس في دورته الجديدة وقال إن الجميع سيعمل على النهوض بدور الغرفة التجارية بالمنطقة لخدمة رجال الاعمال والمستثمرين والمنتسبين بكل طاقتها .