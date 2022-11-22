أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة محمد بن سالم العمراني , و أعضاء مجلس الإدارة , الذين قدموا للسلام على سموه, بمناسبة صدور قرار إنشاء فرع للجمعية بالمنطقة , وتشكيل مجلس إدارتها.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك برئيس وأعضاء الجمعية متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح .

منوهاً سموه بما يلقاه القطاع الصحي من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ، والجهود التي تُبذل لتطوير القطاع الصحي ومنسوبيه، من خلال البرامج التدريبية، والهيئات والجمعيات المتخصصة ، داعياً سموه إلى ضرورة ابتكار البرامج النوعية التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة الصحية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً سموه على دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم .

كما استمع سموه لشرح موجز عن اهداف ونشاطات الجمعية , وجهودها الرامية لرفع مستوى أداء العاملين في مجال الإدارة الصحية بالمنطقة.

من جانبه قدم العمراني باسمه وباسم اعضاءمجلس الاداره شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك، على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيه في سبيل تطوير عمل الجمعية ، مثمناً لسموه الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة .

حضر اللقاء مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي و الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالاله بن محمد الحديثي

وفي نهاية الاستقبال تسلم أمير تبوك من رئيس فرع الجمعية السعودية بالمنطقة درعًا تذكارية بهذه المناسبة.