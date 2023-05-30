أمير تبوك يستقبل سفير البحرين لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وفي بداية اللقاء رحب سموه بالشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قدم سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوها بما شاهده من نهضة تنموية تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير مملكة البحرين لدى المملكة.