أمير تبوك يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع نيوم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع نيوم المقدم بحري عبدالعزيز بن عبدالله العطوي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه قائدا للقوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع نيوم.

وهنأ سموه المقدم العطوي ، متمنياً له التوفيق والسداد ، مثنياً على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا ) في ظل الدعم اللا محدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية.

وأكد سموه أهمية دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة من قبل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

من جانبه أعرب المقدم عبدالعزيز العطوي عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة وعلى دعمه المستمر للقطاعات الأمنية في المنطقة.