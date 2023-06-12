أمير تبوك يستقبل مبتكرات الحاوية الذكية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم الشقيقتين نوره ومها عثمان الشهراني مبتكرات (الحاوية الذكية) التي تسهم في دعم مفهوم وفلسفه صفر نفايات في المدن الكبرى.

واستمع سموه الى شرح عن فكرة وآلية عمل هذا الابتكار , وأبدى سموه إعجابه بما حققته المبتكرات متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح. قائلا: أنا فخور وأفاخر بكم وفخور بالعمل و الإنجاز الذي قمتم به والحمد لله أنتم في بلاد تحقيق الأحلام وكل عمل يبدأ صغيراً ثم يكبر‏. موجهاً سموه بتقديم الدعم والتسهيلات كافة للمبتكرات مؤكداً سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على دعم الموهوبين من أبناء وبنات الوطن وتحفيزهم على التميز والابداع في جميع المجالات والارتقاء بقدراتهم .‏ ومن جهتهم أعربت المبتكرات نورة ومها الشهراني عن عظيم شكرهم وأمتنانهم لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه وبناته بالمنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها التميز في مختلف الأصعدة مؤكدات أن استقبال سموه لهن يعد حافزاً لتقديم المزيد من الابتكارات والاختراعات وبذل المزيد من الجهد .