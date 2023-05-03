أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمّو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، محمد عبيد العبيد بمناسبة تكليفه مديراً للأحوال المدنية بمنطقة تبوك.

وهنأ سمّوه العبيد متمنياً له التوفيق والسداد، وأشاد سمّو أمير منطقة تبوك بالدور الرائد الذي تبذله وكالة الوزارة للأحوال المدنية لتطوير خدماتها بما يرفع كفاءة الأداء ويمكن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر.

ونوه سمّوه بجهود منسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة وما حظي به قطاع الأحوال من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمّو ولي العهد -حفظهما الله – ، وبمتابعة سمّو وزير الداخلية.

من جانبه أعرب محمد العبيد عن شكره وتقديره لسمّو أمير تبوك على توجيهاته السديدة ودعمه ومتابعته المستمرة لأعمال فرع الأحوال المدنية بالمنطقة.