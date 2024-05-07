‎أمير تبوك يستقبل مدير الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الدكتور أحمد بن محمد العامري, والذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه بمدير عام الخدمات الصحية، مؤكداً سموه ما تلقاه الخدمات الصحية بوزارة الدفاع من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وبمتابعة من سمو وزير الدفاع ، والحرص على تطوير الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة, مثنياً على دور الخدمات الصحية بالمنطقة والمستشفيات العسكرية وما تقدمة من خدمات لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين بالمنطقة.

وأعرب الدكتور العامري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وحرصه للخدمات الصحية التي تقدم للجميع بالمنطقة.

حضر الاستقبال مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب سعد بن صالح الغامدي .