أمير تبوك يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك السابق اللواء الدكتور محمد بن حسن القحطاني الذي تم إحالته على التقاعد ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ظافر بن محمد الأسمري المعين حديثاً مديراً للدفاع المدني بالمنطقة.

وأثنى سموه على جهود اللواء القحطاني التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنياً للعميد الأسمري التوفيق في عمله.

وأكد الأمير فهد بن سلطان على الدور المهم والفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وبمتابعة من سمو وزير الداخلية .

وأعرب اللواء القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من دعم من سموه أثناء فترة عمله، فيما عبر العميد الأسمري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة.