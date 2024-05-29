أمير تبوك يستقبل مدير السجون بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , في مكتبه اليوم, مدير سجون المنطقة السابق اللواء سلمان بن محمد العتيبي بمناسبة انتقال عمله مساعدًا لمدير عام السجون للعمليات يرافقه العميد سعد بن وازع القحطاني بمناسبة تعيينه مديرًا لسجون منطقة تبوك.

وأثنى سموه خلال اللقاء , على الجهود التي بذلها اللواء العتيبي طوال فترة عمله مديرًا لسجون المنطقة متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد , كما هنأ العميد القحطاني بمناسبة تعيينه متمنيًا له التوفيق ، مؤكدًا سموه الدور المهم للسجون من خلال برامج الإصلاح والتأهيل.

وثمن أمير تبوك الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد- حفظهما الله – , لنزلاء السجون وأسرهم , بمتابعة وحرص من سمو وزير الداخلية .

فيما أعرب اللواء سلمان العتيبي والعميد سعد القحطاني عن شكرهما لسمو أمير المنطقة على توجيهاته ودعمه لقطاع السجون بالمنطقة .