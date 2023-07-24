أمير تبوك يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, المهندس محمد بن عبدالله عسيري الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرًا لشركة الاتصالات السعودية “stc ” بالمنطقة.

وهنأ سموّه المهندس العسيري , متمنيًا له التوفيق والسداد في مجال عمله ، واستعرض سموّه خلال اللقاء جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات بالمنطقة ، منوهاً بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع الاتصالات في المملكة, وبما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, مؤكداً سموه أهمية التكامل مع الجهات الحكومية والخدمية لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة المواطنين من خلال تطوير منظومة الاتصالات في المنطقة.

من جانبه ثمن المهندس العسيري دعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك الأمر الذي ساهم في تحقيق مستهدفات الشركة لتجويد الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.