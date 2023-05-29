أمير تبوك يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة بدر بن سعود المالكي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مدير للفرع.

وهنأ سموه المالكي متمنياً له التوفيق والسداد، مشيداً سموه بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل في المملكة، منوهاً بما يحظى به قطاع النقل من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _حفظهما الله _, مؤكداً سموه ‏ على أهمية التكامل مع الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة المواطنين من خلال تطوير منظومة النقل في المنطقة.

من جانبه أعرب مدير فرع الهيئة العامة للنقل بمنطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة وما تحظى به مشاريع النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.