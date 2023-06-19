أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة الشمالية الغربية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة الشمالية الغربية اللواء طبيب عطية بن محمد الزهراني الذي تم إحالته على التقاعد .

‏وأثنى سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على الجهود التي بذلها اللواء الزهراني خلال فترة عمله السابقة متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

‏وأعرب اللواء عطية الزهراني عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على مالقيه من دعم من سموه أثناء فترة عمله مؤكدا أن توجيهات سموه كان لها الأثر في مسيرته العملية السابقة .