أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, بمكتب سموه بالإمارة اليوم , اللواء الطبيب سعد بن صالح الغامدي , الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرًا لمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية. وهنأ سموّه اللواء الغامدي , متمنيًا له التوفيق والسداد.

منوهاً سموه بما تلقاه الإدارة العامة للخدمات الصحية للقوات المسلحة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الدفاع . مؤكدا سموه على دعم جميع أعمال مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من قبل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

وأعرب اللواء الغامدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته السديده ، وعلى دعمه المستمر للخدمات الصحية بالمنطقة.