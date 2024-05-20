‎أمير تبوك يستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، يرافقها عدد من قيادات الهيئة.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مؤكداً سموه على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقدمت الدكتورة هلا التويجري الشكر لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه لفرع الهيئة في المنطقة ومتابعة أعماله وتوجيهاته السديدة في هذا المجال.