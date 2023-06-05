أمير تبوك يستقبل وزير التعليم

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

وفي مستهل اللقاء، رحب سمو أمير منطقة تبوك بمعالي وزير التعليم، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة.

وبحث سموه مع معالي وزير التعليم خطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة في المنطقة بشقيه الجامعي والعام.

وأشاد سموه، باهتمام وعناية القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, بالتعليم في مختلف مجالاته، وبجهود وزارة التعليم التي أسهمت في رفع المستوى التعليمي سواءً للطلاب أو الهيئة التعليمية والإدارية, والوصول لأفضل المخرجات العلمية التي يعود نفعها على الوطن بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص.

من جانبه، نوّه معالي الأستاذ البنيان، باهتمام وحرص سمو أمير منطقة تبوك على تطوير المنظومة التعليمية، ودعمه لأعمال الوزارة في المنطقة. وكذلك تشجيع سموه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف خلال مسيرتها ورعاية سموه لكل ما من شأنه رفعة الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة.

حضر الاستقبال معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.