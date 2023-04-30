أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مقر الإمارة اليوم, وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وثمن ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة التي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات وكذلك الريادة والتميز بين إمارات المناطق التي كان هدفها الأساسي خدمة المواطن والمقيم.

وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-, داعياً المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.