أمير تبوك يشكر أهالي المنطقة على جهودهم وتفاعلهم ومشاركتهم في مهرجان جادة الإبل

المناطق_تبوك

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, عن شكره وتقديره لأهالي المنطقة ومشايخ القبائل والجهات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين على جهودهم وتفاعلهم ومشاركتهم المميزة في مهرجان جادة الإبل والذي يقام حالياً في مدينة تبوك كأول مهرجان على مستوى مناطق المملكة مثمناً سموه لأهالي المنطقة ما أبدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وتفاعل مميز ساهم في ماتحقق من نجاح كبير حتى الآن للمهرجان ، وقال سموه : أن هذا ليس بمستغرب من الجميع.مشيداً سموه بجهود جميع اللجان والعاملين بنادي الإبل وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ، منوهاً سموه بالدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقه تبوك الأسبوعي مساء اليوم بالمواطنين في القصر الحكومي.

وتناول سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله_.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء رؤساء المحاكم ومدراء الإدارات الحكومية ومشايخ وأهالي المنطقة.