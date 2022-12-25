أمير تبوك يشهد توقيع 11 عقداً تنموياً لأمانة المنطقة بقيمة تتجاوز 121 مليون ريال

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مراسم توقيع ( 11 ) عقداً لمشروعات خدمية وتنموية بمدينة تبوك بين أمانة المنطقة وعدداً من الشركات المنفذة بقيمة إجمالية تجاوزت 121 مليون ريال ، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف , ومسؤولي الشركات المنفذة.

واستمع سموه لشرح من أمين المنطقة المهندس حسام اليوسف عن تلك العقود الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تنعم بها بلادنا المباركة والتي تواكب النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة وذلك من خلال توفير الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية مما يساهم بازدهار المدينة وتحسين جودة الحياة.

وقد شملت العقود التي تم توقيعها على (4) مشاريع لسفلتة الشوارع الرئيسية بأحياء (النخيل ـ غرناطة ـ القدس ـ التعاون ـ الياسمين ـ جزء من حي الصفا) بتكلفة (61 مليون ريال) , ومشروع آخر للسفلتة والأرصفة والإنارة بالمدينة بتكلفة (10 مليون ريال).

كما شملت توقيع عقود (2) مشروع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتكلفة (30 مليون ريال) تهدف إلى تنفيذ خطوط لتصريف مياه الأمطار سيتم من خلالها معالجة نقاط تجمع مياه الأمطار بعدد (3 نقاط كبيرة) و (72 نقطة متوسطة وصغيرة) في الأحياء الجنوبية.

إضافة إلى توقيع عقود (4) مشروع بتكلفة (20 مليون ريال) لتنفيذ أعمال صيانة للأرصفة والمرافق والإشراف على المشاريع.

وأكد الأمير فهد بن سلطان ان هذه المشروعات تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين –حفظهما الله– على تهيئة وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية, مشيراً سموه الى دور هذه المشاريع لتعزيز الحراك التنموي بتبوك والتي تلامس اهتمام المواطن والمقيم وتحقق احتياجاته.

كما أعرب سموه في كلمة وجهها الى مسؤولي الشركات المنفذة عن سعادته بلقائهم كمقاولين سعوديين يقومون بأعمال لبلادهم ووطنهم, حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع خلال المدة المقررة لها ووفق المعايير والمواصفات المطلوبة مؤكداً ان المملكة ومنطقة تبوك خصوصاً مقبلة على مشاريع كبرى ومشاريع متميزة ضمن رؤية 2030, مما يتطلب بذل كافة الجهود لتحقيق مستهدفاتها .

بدوره قدم المهندس حسام اليوسف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته واهتمامه بالقطاع البلدي ودعمه للمشروعات الخدمية والتنموية في عموم مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة ، كما رفع شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على متابعة سير المشروعات في أمانة منطقة تبوك والحرص على تنفيذها في مواعيدها، مؤكداً حرص الأمانة على تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة وبذل كل الجهود لتحسين جودة الحياة وتحقيق أفضل الخدمات لأهالي وسكان المنطقة.