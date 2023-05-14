أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال وأنشطة فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خليل بن إبراهيم ضامري، الذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال وبرامج وأنشطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نفذتها بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

‏ونوه سموه باهتمام القيادة الرشيده بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام.

مؤكداً سموه أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام . بدوره أعرب ضامري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعتة الدائمة لأعمال وأنشطة فرع الهيئة بالمنطقة.