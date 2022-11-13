أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال وإنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال وإنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية. مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة وكذلك الخدمات العلاجية والمستحدثة المقدمة والانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال المراكز التخصصية بالمنطقة.

ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله – , للقطاع الصحي , مشيداً سموه بجهود معالي وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة, .من جانبه ثمن الدكتور غرم الله الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.