أمير تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدّم تقريراً عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأكد سموه على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك وكذلك أهمية تكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً سموه بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته مشيداً سموه بجهود القائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة.

من جهته أعرب المهندس سالم الوباري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.