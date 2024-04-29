أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن المشروعات التي تنفذها أمانة منطقة تبوك ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ، جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالإمارة أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف . وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها كما اطلع سموه على تقرير عن مقومات وفرص الاستثمار التي طرحتها أمانة المنطقة هذا العام ومشروعات البنية التحتية للمنطقة لعام 2023م . كما اطلع سموه على تقرير مفصل عن مشروعات الأسكان بالمنطقة التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها ونسب الانجاز في المشروعات .

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لقطاع البلديات بالمملكة , مؤكدا سموه أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات والتي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

من جهته أعرب المهندس اليوسف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعم واهتمام من سموه.