أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ منصور بن حرب

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اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة الشيخ منصور بن عيد بن حرب شيخ بني عطية ، بعد إجرائه عملية جراحية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض , وسأل سموه الله العلي القدير أن يمنّ على الشيخ منصور بن حرب بالشفاء العاجل .

‏‎ومن جهته أعرب الشيخ منصور بن حرب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.