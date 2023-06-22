أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار أمس، الخدمات والإمكانات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من مختلف الدول.

وفور وصول سموه مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تفقد قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود، مؤكداً على دور حرس الحدود، مشيداً بالجهود التي يبذلها منسوبو القطاع، ثم توجه سموه بعد ذلك إلى صالة إجراءات القدوم للحجاج، حيث وقف على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والمتضمنة الخدمات الصحية، ومركز التوعية الدينية للحجاج.

بعد ذلك التقى سمو أمير منطقة تبوك بالحجاج القادمين عبر المنفذ، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بعدها توجه سموه لتفقد سير العمل في صالة إنهاء إجراءات جوازات الحجاج، واستمع لشرح عن أعمال الجوازات لخدمة الحجاج, كما اطّلع سموه على الأعمال والخدمات التي يقدمها جمرك حالة عمار، عقب ذلك شاهد سموه إسهامات الفرق التطوعية بمنطقة تبوك، مشيداً سموه بجهود المتطوعين والمتطوعات وجميع العاملين في خدمة الحجيج.

ومن جهة أخرى اطلع سمو أمير منطقة تبوك على عدداً من المشاريع الخدمية لتأهيل وترميم صالة الحجاج والمعتمرين في القدوم، وإنشاء صالة الحجاج والمعتمرين في المغادرة، والتي تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذها بمنفذ حالة عمار، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون ريال، شملت مشروع أعمال تنسيق وتطوير وتحسين الموقع العام بمنفذ حالة عمار، ومشروع أعمال التحسينات للطاقة الكهربائية والإنارة لمنطقة الركاب, ومشروع أعمال تطوير وتحسينات الطرق لمنطقة الركاب، ومشروع أعمال أنظمة الحريق وانذار الحريق منطقة الركاب، ومشروع أعمال أنظمة الحريق وإنذار الحريق بالمدينة السكنية الجديدة, ومشروع أعمال تطوير وتحسينات عامة منطقة الركاب بحالة عمار, و مشروع استكمال سور السكنية الجديدة, ومشروع غرفة العمليات المشتركة, ومشروع تطوير مبنى الركاب بمنفذ حالة عمار, وإنشاء محطتي المعالجة وتحلية المياه بالمنفذ والمدن السكنية, ومشروع تطوير وربط وتشغيل غرف العمليات المشتركة بالمنفذ حالة عمار، مستمعاً لشرح موجز عنها من وكيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون الهندسية المهندس خالد المزيني، حيث ستسهم تلك المشاريع في زيادة التعامل اليومي مع الحجاج أو المعتمرين لتصل إلى 13200 حاج ومعتمر، وكذلك زيادة عدد التعامل اليومي مع الحافلات لتصل إلى 264 حافلة.

وأبان سمو أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي عقب الجولة بأن زيارته لمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وبمتابعة من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مؤكداً سموه أن مدينة الحجاج قد إستقبلت حتى الآن أكثر من 15 ألف حاج وحاجه، معرباً سموه عن سعادته بما شاهد من يُسر وتيسير لإجراءات الحجاج والتي يقوم عليها أبناء وبنات هذا الوطن، مشيداً سموه بدور المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتواجدها ضمن القطاعات العسكرية والأمنية والخدمية كالصحة والشؤون الإسلامية، وكذلك كمتطوعات من مختلف الجهات الحكومية ومن ضمنها إمارة المنطقة، لتقديم أفضل الخدمات في مدينة الحجاج , بشكل احترافي, متمنياً سموه للجميع التوفيق وللحجاج أن يؤدوا فريضتهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.