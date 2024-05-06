أمير تبوك يقلد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة

المناطق_واس

قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبة بالإمارة اليوم، مدير الجوازات بالمنطقة اللواء سمير بن إبراهيم العليّط رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه مدير الجوازات بالمنطقة بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن، مشيدًا بجهود رجال الجوازات وما حظي به قطاع الجوازات ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام الحكومة الرشيدة.

من جهته، عبر اللواء العليّط عن شكره وامتنانه للقيادة على الثقة الكريمة بترقيته، مثمنًا لسمو أمير المنطقة دعمه للقطاعات الأمنية على مستوى المنطقة، سائلًا الله التوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.