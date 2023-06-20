أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية

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يكرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية غداً الأربعاء الفائزين بالجائزة في عامها الـ32 , وذلك في مقر شركة تبوك الزراعية .

ونوه الأمين العام للجائزة المهندس واصل بن حامد الحربي، بدعم سمو أمير منطقة تبوك للجائزة، التي أصبحت من الجوائز الزراعية المميزة على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن الجائزة تعد فريدة من نوعها على مستوى المملكة، حيث أسهمت بشكل كبير في تطوير الزراعة في المنطقة، دافعةً بالمزارعين إلى تطبيق أعلى معايير الاشتراطات لنيل الجائزة في التركيز على زراعة أشجار الفاكهة والخضروات والنخيل واتباع الوسائل الأحدث عالمياً في الزراعة، والري بالطرق الحديثة والتخطيط السليم لمزارعهم.

وأكد أن منطقة تبوك شهدت وما زالت تشهد تطوراً زراعياً كبيراً تمثل في العديد من المشروعات الزراعية التي مكنت منتجات تبوك من الحضور في الأسواق المحلية والخارجية لتميزها بالجودة العالية ، بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة – أيدها الله – وحرص سمو أمير منطقة تبوك على رعاية هذه المسيرة الخيرة بمتابعته المستمرة للنهضة الزراعية بالمنطقة.