أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها الـ33

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كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، مساء اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في موسمها الثالث والثلاثين، والبالغ عددهم 30 مزارعًا، وذلك بمقر شركة تبوك الزراعية.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للمزارعين الفائزين بالجائزة، ألقاها بالنيابة عنهم محمد بن فرج العطوي، عبَّر فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته حفل الجائزة ، منوها بما يقدمه سموه من دعم وتشجيع لأبناء المنطقة، قائلاً:” ها أنتم اليوم ياسمو الأمير تضعون على رؤوسنا اكاليل التقدير والإهتمام، وتصافحوننا بيد الحب والتقدير لجهودنا في خدمة مزارعنا وتحقيق النظم الزراعية الحديثة والنموذجية، فهاكم تحايانا العابقة، ودعواتنا الصادقة، لكل ما قدمتموه وتقدمون في كل مرفق من مرافق النمو والبناء بمنطقة تبوك.

عقب ذلك ألقى رئيس اللجنة الإشرافية على الجائزة المهندس سعد بن محمد السواط كلمة قدم في مستهلها الشكر والإمتنان لسمو أمير منطقة تبوك، على دعمه ورعايته للمزارعين بالمنطقة، حتى أضحت الجائزة مجالاً للتنافس منذ 33 عاما، وتشهد تطورا عاما تلو عام، كما نوه بالدعم اللامحدود الذي أولته القيادة الرشيدة – أيدها الله – للزراعة والمزارعين حتى بات سكان العديد مناطق المملكة، يعتمدوا بشكل أساسي على هذا القطاع كمصدر دخل لهم، ومنطقة تبوك مثال حي علي نجاح دعم الدولة للزراعة، حيث تمثل الزراعة اليوم جنباً إلى جنب باقي مدن ومحافظات الوطن، رافداً أساسيا لغذاء مواطنيه.

بعد ذلك سلَّم أمير منطقة تبوك الشهادات والجوائز النقدية للفائزين بالجائزة.

وفي الختام أدلى سموه بتصريح صحفي قال فيه:” الحمد الله رب العالمين، فهذا يوم يتكرر كل عام، وتتكرر فيه المزارع الجديدة، والمزارعون الجدد، والزراعة تقدمت تقدما كبيراً في المملكة ككل، مؤكداً سموه بتميز منطقة تبوك في مجال الزراعة، وهذه الجائزة هي تشجيع للمزارعين، وبإذن الله سيكون لها في الأعوام القادمةتجديد أكثر، منوها سموه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بقطاع الزراعة، متمنياً سموه التوفيق لجميع المزارعين بالمنطقة.