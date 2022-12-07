أمير تبوك يلتقي رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية بالمنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بتبوك المهندس رياض بن محمد الناصر وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة إعادة تشكيل المجلس في دورته الجديدة ورحب سموه بأعضاء المجلس مقدما لهم التهنئة متمنياً سموه للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة ، مؤكداً سموه الدور المهم والفاعل للجمعية في خدمة الزراعة والمزارعين بالمنطقة وأطلع سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على أعمال الجمعية وخططها وبرامجها التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة.

منوهاً سموه بما يحظى به القطاع الزراعي والمزارعون من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -. مؤكداً سموه على دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

من جانبه قدم المهندس رياض الناصر باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك، على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيه في سبيل تطوير عمل الجمعية، مثمناً لسموه الدعم الذي تحظى به الجمعية.