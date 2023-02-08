أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك نادي الهلال ، بمناسبة تأهل فريق كرة القدم بالنادي لنهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على نادي فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022.. جاء ذلك في إتصال هاتفي برئيس مجلس ادارة النادي فهد بن سعد بن نافل ، وبارك سمو أمير منطقة تبوك لهم هذا الإنجاز عاداً سموه هذا الإنجاز التاريخي بالمفخرة للكرة السعودية عامة ولنادي الهلال خاصة وعبر سموه عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين مشيدًا سموه بالعمل المميز الذي قامت به الإدارة والذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .متمنيا سموه لهم مزيد التوفيق .

هذا وقد أعرب الأستاذ فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن شكره لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .