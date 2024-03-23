أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، بمناسبة صعود نادي نيوم لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وبارك سمو أمير منطقة تبوك لرئيس مجلس إدارة النادي مشاري المطيري وأعضاء مجلس الإدارة ولجميع منسوبي النادي وللجهازين الفني والإداري واللاعبين على هذا الصعود، مشيداً بما حققوه من إنجاز، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .