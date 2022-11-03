أمير تبوك يواسي أسرة الأديب محمد عمر عرفة

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة عرفة في وفاة فقيدها الأديب محمد بن عمر عرفة رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك سابقاً – رحمه الله – . وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة عرفة ، مبرزاً مناقب الفقيد خلال مسيرته الأدبية وإسهاماته في الحراك الثقافي والأدبي بالمنطقة ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب أبن الفقيد عمر عرفة باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم وعرفانهم لسموه الكريم على وقفاته تجاه والدهم طيلة فترة مرضه، ومتابعة سموه الدائمة والمستمرة لوالدهم حتى توفاه الله، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.