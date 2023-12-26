أمير تبوك يواسي أسرة القمزي في وفاة فقيدها

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ،أسرة القمزي ، في وفاة فقيدها صالح بن عبدالله القمزي مدير مكتب رعاية الشباب بتبوك سابقاً -رحمه الله- .، وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة القمزي ، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب ابن الفقيد عبدالله باسمه ونيابة عن كافة أسرتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.