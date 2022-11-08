أمير تبوك يواسي اللواء ناصر القحطاني في وفاة والده

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء طيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني في وفاة والده – رحمه الله – وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. ومن جهته أعرب اللواء طيار ناصر القحطاني باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.