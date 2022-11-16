أمير تبوك يواسي اللواء ناصر القويزاني في وفاة والده

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, اللواء متقاعد ناصر بن عبدالله القويزاني مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك سابقاً في وفاة والده – رحمه الله – وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. ومن جهته أعرب اللواء ناصر القويزاني باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.