أمير تبوك يواسي في وفاة رئيس طائفة الصيادين بمحافظة ضباء

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة البوق في وفاة فقيدها مصطفى بن حمزه البوق رئيس طائفة الصيادين بمحافظة ضباء – رحمه الله – . وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب أبن الفقيد ابراهيم البوق عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.