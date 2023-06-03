أمير تبوك يُدشِّن عدداً من المشروعات بجامعة تبوك.. الاثنين المقبل

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يدشن صاحبُ السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بعد غدٍ الاثنين عدداً من مشاريع جامعة تبوك، بحضور معالي وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، وذلك في مبنى كلية الصيدلة الجديد.

وبيَّن معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي: أن المشاريع التي سيتم تدشينها تجاوزت تكلفتها الإجمالية 232 مليون ريال وتشمل :مباني الخدمات المساندة وتضم (مبنى إداري والمكتبة المركزية وعمادة شؤون الطلاب، ومبنى القاعات الدراسية)، كذلك يدشّن سموه مبنى كلية الصيدلة، ومشروع تجهيز مقر كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه.

وأكد الذيابي أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع النوعية تأتي ضمن خطة الجامعة التي رسمتها منذ تأسيسها للارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة، وتهيئة البيئة التعليمية الملائمة لطلابها وطالباتها ومنسوبيها لتحقيق تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة.

وأعرب الدكتور الذيابي عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للجامعة في شتى المجالات، كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم على متابعته المستمرة لمشروعات الجامعة وبرامجها الأكاديمية.