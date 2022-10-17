أمير جازان: خطاب خادم الحرمين الشريفين ترجمة لمنهج الحكم وعمق سياسة المملكة في التعامل مع القضايا الدولية

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والتي ترجمت منهج الحكم في هذه الدولة المباركة القائم على كتاب الله وسنة رسوله، وهو ما تتخذه عملاً في سياساتها وتحقيقاً لمستهدفاتها وبرامجها وقراراتها، وستظل متمسكة بهذا المبدأ.

وقال ” إن الخطاب الملكي الكريم يمثل عمقاً وطنياً ومحلياً ودولياً من حيث سياسة المملكة في التعامل مع القضايا الدولية المهمة ، وحرصها على تعزيز علاقات المملكة مع دول العالم من خلال دورها المحوري في السياسة الدولية، وريادتها في دعم كل ما فيه خير للبشرية كوسيط سلام ومنارة للإنسانية قاطبة” .

وأضاف سموه أن الخطاب الملكي الكريم أكد أهمية دعم جهود كافة القطاعات المعنية في الحراك التنموي الشامل والمستدام في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، وتستهدف تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي، سائلاً الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بعونه وتأييده، وأن يعينهما لنمو ورخاء الوطن ويديم على الوطن أمنه واستقراره.