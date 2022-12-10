أمير جازان : نجاح قمم الرياض تأكيد للدور الريادي والثابت للمملكة لترسيخ دعائم الأمن والسِلّم

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : ” إن نجاح القمم الثلاث يأتي تأكيداً على الدور الريادي والثابت للمملكة لترسيخ دعائم الأمن، والسِلّم، والرفاه، والنماء للشعبين العربي والصيني، من خلال إيجاد آلية تعاون مهمة لتطوير سُبل التبادل والخبرات بين الجانبين، ومواجهة المتغيرات الدولية الراهنة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، بما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أن هذه القمة التاريخية تمثل قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات العربية الصينية وتطويرها، وفرصة لتكريس وتعميق التعاون في جميع المجالات، وتعزيز التبادل بين الحضارات لدى كل منها، والعمل يدًا بيد على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.

وأضاف سموه : إن تبني المملكة لهذه القمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جعل منها فارقًا في تاريخ العلاقات العربية الصينية ببناء الخطط الإستراتيجية وتعزيز التوافق بين الجانبين في الحوكمة العالمية والتنمية والأمن والحوار الحضاري وغيرها من القضايا المهمة .

ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يُؤيدهم بتأييده ويسدد جهودهم لما فيه صلاح الأمتين العربية والإسلامية.