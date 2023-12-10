أمير جازان يبحث مع وزير الصناعة عمل الجهات التابعة للوزارة بالمنطقة

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بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان اليوم ، مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المكلف الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية والجهات التابعة للوزارة.

كما جرى بحث الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتعديني على مستوى المنطقة، وبحث إمكانية تفعيل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها للمهتمين في هذا الجانب الحيوي للقطاع.

وأشاد سموّه بدور الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة، عبر إطلاقها العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار فيه خلال الفترة الماضية، وإسهاماتها الفاعلة في خلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.