أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بالمنطقة الدكتور محمد القحطاني، الذي سلَّم لسموه التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بجازان لعام 2023م.

واطّلع سموه على جهود الخطوط السعودية بالمنطقة في توفير الرحلات الجوية للعام الماضي وقياس مدى الالتزام بالرحلات في مواعيدها.

وأشاد سمو الأمير محمد بن ناصر بالجهود المبذولة من الخطوط السعودية بالمنطقة؛ لتوفير المقاعد المناسبة والكافية للرحلات الجوية من وإلى مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، مؤكدًا أن المنطقة تشهد إقبالًا كبيرًا من المسافرين لموقعها الإستراتيجي ولأهميتها الاقتصادية والسياحية.