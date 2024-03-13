أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان , بمكتبه اليوم، التقرير السنوي لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة للعام 2023م.

جاء ذلك خلال استقباله , مفوض الإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبه، ومدير عام فرع رئاسة الإفتاء بالمنطقة عبد الله بن علي حمدي.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عما تضمنه التقرير من أرقام وإحصائيات، والأعمال المناطة بالرئاسة العامة للإفتاء وجهودها في إصدار أكثر من 25 ألف فتوى طوال العام، وتوزيع ما يزيد عن 123 ألف كتاب شرعي على طلبة العلم وزوار الفرع من منسوبي الجهات الحكومية ومدنية وعسكرية، وتوعية المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم في كل ما يهمهم في دينهم ودنياهم، والإسهام في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

كما اطلع سمو أمير جازان على مبادرة ملتقى الأسرة الأول، التي انطلقت من منطقة جازان ، سعيا لتفعيل عدد من الأنشطة والمبادرات التي ينفذها الفرع بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لتحقيق كل ما يخدم الأسر ويلبي احتياجها.