أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة ، بزيارة تفقدية لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد الجاري تنفيذه حالياً.

ووقف سمو أمير المنطقة، ميدانيًا، على المشروع وبعض القرى المجاورة له، واستمع لشرح من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني والشركات المنفذة للمشروع عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ “٥٠،١٣٤،١٥٥”متراً مربعاً، وصمم ليخدم “٢،٤٠” مليون راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر بكل بوابة جسران، ليكون إجمالي عدد الجسور “١٠” جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار، فيما بلغت نسب الإنجاز بالمشروع ٥٣٪؜.

واطّلع سموه والحضور على ما يشتمل عليه المشروع من مرافق تتضمن مدرج الطائرات، وبرج المراقبة، وصالة الركاب، والصالة الملكية، والمباني الخدمية، ومواقف السيارات، والمرافق الخدمية والاستثمارية، و محطة التبريد، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وخزان المياه، ومبنى الطاقة.

وأعرب سموه عن سعادته بالزيارة وما اطلع عليه خلالها من أعمال ونسب الإنجاز، وما تم بحثه من موضوعات ذات العلاقة بتسريع سير العمل بمشروع المطار الجديد ، موجها بأهمية مضاعفة وتضافر الجهود وتذليل جميع الصعاب، بما يسهم في سرعة إنجاز المشروع وفق الخطط والآليات المعدة لذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد حرص إمارة المنطقة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تقديم كل ما يسهم في إنجاز المشروعات التنموية بالمنطقة، ومنها مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد، وتسخير جميع الإمكانات وتعاون الجميع لكل ما يحقق تنمية وتطور المنطقة.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، والمدير العام لمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان مبارك بن محمد الشهراني، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، و مدير مشروع المطار الجديد المهندس مشاري بن عبدالله المالحي، وعدد من المسؤولين.