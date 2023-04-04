أمير جازان يدشن الحملة الرمضانية “تراحم من مجتمعنا”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم” في مكتبه اليوم، حملة ” تراحم من مجتمعنا ” الرمضانية، بحضور رئيس لجنة تراحم بالمنطقة المهندس محمد يحيى عجيبي ، وأعضاء اللجنة .

واستمع سموه إلى شرح من رئيس اللجنة ، عن أهداف الحملة التي تسعى إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية الاحتياجات الأساسية من خلال البرامج المتعددة للجنة “تراحم” بمنطقة جازان ومنها الدعم المالي المباشر والبرامج العينية وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.

كما استمع إلى إيجاز حول أعمال اللجنة خلال عام ٢٠٢٢م والذي تضمن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين وبلغ ١,٤٥٧,٠٠٠ لـ ٣٢٦١ مستفيداً من خدمات اللجنة.

وحث سموه ، بهذه المناسبة ، جميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومؤسسات وشركات كبرى وأفراد المجتمع في التفاعل مع الحملة تحقيقاً للدور المجتمعي ولمّ الشمل في ظل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة لخدمة أبناء الوطن في شتى المجالات، منوهاً بالدور الإنساني الذي تقوم به “تراحم” ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وتقديم البرامج والفعاليات التي تصب في مصلحة المستفيدين.