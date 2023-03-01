أمير جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة اليوم، فعاليات “اليوم العالمي للدفاع المدني”، الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بجازان تحت شعار ” السلامة هدف ووقاية”.

جاء ذلك خلال استقباله , لمدير الادارة العامة للعمليات بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد يحيى بن هادي كليبي وعدداً من منسوبي المديرية بالمنطقة.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية المناسبة ومشاركة المنطقة بها، والدور المناط برجال الدفاع المدني في حماية الوطن والمواطن ومقدراته، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المواطن والمقيم بكل ما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

واستمع لشرح من مدير الإدارة العامة للعمليات بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، عن الفعالية التي تهدف لنشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة وتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر والتدابير الوقائية، من خلال المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات والفعاليات المصاحبة للاحتفال بهذه المناسبة في مدينة جيزان وجميع المحافظات بالمنطقة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ، ووكيل الشؤون الأمنية محمد الشمراني.